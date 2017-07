Russlands Präsident Wladimir Putin will seinen eigenen Worten zufolge in Zukunft die nationale Verfassung nicht novellieren lassen, um die Anzahl der Präsidentschaftsamtszeiten erhöhen zu können.

„Ich habe die Möglichkeit gehabt, ich wurde sogar früher darum gebeten, die Verfassung novellieren zu lassen. Ich habe dies damals nicht getan und will dies auch künftig nicht tun“, sagte Putin am Freitag bei seinem Gespräch mit den Schülern des Kinderzentrums „Sirius“ in Sotschi.

Zuvor hatte Putin gesagt, er habe noch nicht entschieden, ob er zur Präsidentschaftswahl 2018 antreten wolle. Diese findet voraussichtlich am 18. März 2018 statt.