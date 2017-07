Putin beantwortet Frage über Nachfolger

„Ich will euch gleich sagen, dass die internationale Praxis darin besteht, dass wenn ein Partei- oder Staatschef geht, dann schlägt er in der Regel eine Person vor, der die Regierung oder die Partei leiten kann“, sagte Putin am Freitag bei seinem Gespräch mit den Schülern des Kinderzentrums „Sirius“ in Sotschi..

Doch im Endeffekt werde der Staatschef bei einer direkten Wahl bestimmt, wie das in der russischen Verfassung vorgesehen sei. „Also egal wen ich vorschlage, das letzte Wort haben die russischen Bürger.“