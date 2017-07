Pressesprecher und Pechvogel: Spicers größte Patzer, die in Erinnerung bleiben werden

Sean Spicer hat das Amt des Pressesprechers des Weißen Hauses ein halbes Jahr lang innegehabt. In diesem kurzen Zeitraum schaffte er es aber, durch zahlreiche Skandale, fragwürdige Äußerungen und alberne Ausrutscher aufzufallen, und wird so sicherlich in Erinnerung bleiben. Hier die bekanntesten Sprüche und Fauxpas des zurückgetretenen Sprechers.