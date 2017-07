CNN sagt überraschende Antwort Russlands auf neue US-Sanktionen voraus

Ihm zufolge würde Russland in einem solchen Fall „von einer anderen, unerwarteten Seite an die USA herangehen und auf eine unübliche Art Probleme oder eine Unbequemlichkeit für die USA, ihre Bürger und ihr Unternehmertum schaffen“, so Black.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass sich das Repräsentantenhaus und der Senat des US-Kongresses auf Sanktionsentwürfe gegen Russland, den Iran und Nordkorea geeinigt hatten.

Der US-Kongress hatte am Samstag einen Gesetzentwurf über Sanktionen gegen Russland und den Iran veröffentlicht. Wie der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dazu äußerte, ist die Einstellung Moskaus dazu „äußerst negativ“.