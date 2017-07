Pentagon: Russland und Iran ermöglichen Stabilisierung in Syrien – mit einem Aber

Laut dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, Joseph Dunford, haben Russland und der Iran bereits bestimmte Erfolge bei der Regelung der Krise in Syrien erzielt. Da aber ihre Aufgaben verschieden seien, würden sie früher oder später miteinander wetteifern müssen.

„Letztendlich haben der Iran und Russland unterschiedliche Aufgaben in Syrien. Sie können bislang Stabilisierungsfragen vereinbaren, allerdings werden sie später zu konkurrieren anfangen. Und diese Einigung mit dem syrischen Regime ist etwas, das wir bald nicht mehr zu sehen bekommen werden“, sagte der General auf einem Sicherheitsforum in Aspen (US-Bundesstaat Colorado).

Russlands Streitkräfte befinden sich auf Bitten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad seit Ende September 2015 in Syrien, um die syrischen Streitkräfte im Kampf gegen die terroristischen Gruppierungen zu unterstützen. Die russischen Luftstreitkräfte sind auf dem Militärstützpunkt Hmeimim in der syrischen Provinz Latakia stationiert, der russische Marinestützpunkt befindet sich in Tartus.