Der vom US-Kongress veröffentlichte Gesetzentwurf über neue Sanktionen gegen Russland hat bei der EU Besorgtheit ausgelöst. Laut dem Vizeleiter des Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat (Oberhaus) Andrej Klimow hat sich die EU jedoch selbst Mitte 2014 in die Sanktionsgeschichte hineingeritten und ist so in die Falle geraten.

„Sie haben antirussische Spiele gespielt. Jetzt klopft die Not schon an ihre Tür. Sie verstehen, dass die Stabilität der EU einer Gefahr ausgesetzt wird. Diese Gefahr schaffen die USA und zwar, um die Positionen von US-amerikanischen Unternehmen im Konkurrenzkampf zwischen der EU und den USA zu stärken“, erläuterte Klimow am Sonntag in einem Interview mit dem Portal Life News.

Ihm zufolge befindet sich die EU nun in keiner einfachen Situation: In westlichen Ländern seien US-Militärbasen stationiert. Zudem erfolgten die meisten Verrechnungen über US-Bankkonten.

Trotz der Außenumstände sei aber Russland in der jetzigen Situation nicht gewillt, nachzugeben.

„Wir führen keine Verhandlungen über die Aufhebung der Einschränkungen, sind aber der Meinung, dass jene, die die antirussische Hysterie eingeleitet haben, diese als erste stoppen müssen. In diesem Fall werden wir unsere Gegenmaßnahmen korrigieren“, so Klimow.

Der im Juni vom US-Senat gebilligte Gesetzentwurf zu den neuen Russland-Sanktionen ist bereits von vielen Seiten kritisiert worden. Zahlreiche Großkonzerne wie Boeing, BP, Exxon, General Electric und andere forderten eine Änderung des Gesetzentwurfs aus Sorge vor negativen Folgen für ihr Geschäft.