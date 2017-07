Donbass: US-Delegation im „heißen Krieg“ eingetroffen

Eine Delegation des US-Außenministeriums mit dem Sondergesandten für die Ukraine, Kurt Volker, an der Spitze ist am Sonntag in der ostukrainischen Region Donbass eingetroffen. Volker hat die dortige gegenwärtige Situation als einen „heißen Krieg“ eingestuft: Es sei alles andere als ein „eingefrorener Konflikt“.