Ankara spricht von Missverständnis: Erdogan zieht Terrorliste zurück

Ankara beschuldigt Daimler und BASF der Terrorunterstützung

Die türkische Regierung zog am Wochenende laut „Spiegel Online“ die besagte Liste mit 681 deutschen Unternehmen und Einzelpersonen förmlich zurück. Auf der Liste waren neben Großunternehmen wie Daimler und BASF auch ein Spätkauf-Imbiss und eine Dönerbude in Nordrhein-Westfalen aufgeführt. Darin wurde demnach der Verdacht formuliert, dass diese Unternehmen mit mutmaßlichen Gülen -Unterstützern in der Türkei in Verbindung stehen könnten.

Die türkische Regierung hatte im Mai die Liste laut der Zeitung „Die Zeit“ über die internationale Kriminalpolizei Interpol an die Bundesregierung übermittelt. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hatte am Montagmorgen bei seinem Telefonat mit seinem deutschen Amtskollegen Thomas de Maizière auf „ein Missverständnis“ bezüglich der Liste verwiesen und betont, es gebe keinerlei Verfahren gegen die deutschen Unternehmen.