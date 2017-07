Juncker fürchtet: Neue US-Sanktionen gegen Russland könnten G7 untergraben - Medien

Laut der internen Notiz an die Kommissionsmitglieder, die „Politico“ vorliegt, ist Juncker vor allem darüber besorgt, dass die auf die Energiewirtschaft bezogenen Maßnahmen auf ungerechte Weise gegen die europäischen Energieunternehmen ausgenutzt werden könnten.

In dem Dokument heiße es außerdem, dass die neuen Sanktionen nicht nur gegen das Projekt „Nord Stream 2“ gerichtet seien, schreibt das Blatt. Demnach könnten auch die Öl- und Gasprojekte im Kaspischen Meer, der Gastransit über das Territorium der Ukraine sowie das Gasfeld auf dem Schelf des Mittelmeers an der ägyptischen Küste, an dessen Entwicklung russische Firmen beteiligt sind, leiden.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Russischer Politiker verrät Folgen, falls Trump neue Sanktionen billigt

In den USA läuft indes die antirussische Kampagne weiter, die mit der angeblichen Einmischung Moskaus in die US-Wahlen verbunden ist. Dabei wurden bisher keine Beweise dieser „Einmischung“ vorgelegt worden.

Am Samstag wurde berichtet, dass das Weiße Haus die aktuelle Version des Gesetzentwurfs des US-Kongress über neue Sanktionen gegen Russland unterstütze.