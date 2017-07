Deeskalationszone Ost-Ghouta: Russland errichtet Kontroll- und Beobachtungspunkte

Russland hat zwei Kontrollpunkte und vier Beobachtungsstellen in der Deeskalationszone in Ost-Ghouta stationiert, teilte der russische Generalstabchef, Sergej Rudskoj, am Montag mit.

In Ägypten fanden Rudskoj zufolge Verhandlungen zwischen Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums und der sogenannten gemäßigten syrischen Opposition statt, in deren Rahmen Vereinbarungen über die Handhabung der Deeskalationszone in Ost-Ghouta getroffen wurden.

„Heute hat die russische Militärpolizei in dieser Region gemäß diesem Abkommen zwei Kontrollpunkte und vier Beobachtungsstellen errichtet. Damit konnte man dank den von Russland getroffenen Maßnahmen die Kampfhandlungen in zwei wichtigen Regionen Syriens stoppen“, sagte er.

Rudskoj verwies darauf, dass Russland rechtzeitig die USA, Jordanien und Israel über die Stationierung der zwei Kontrollpunkte und zehn Beobachtungsstellen entlang der Frontlinie informiert habe.

„Für die Gewährleistung der Waffenruhe hat am 21. und 22. Juli die russische Militärpolizei zwei Kontrollpunkte und zehn Beobachtungsstellen entlang der vereinbarten Frontlinienabschnitte an der südwestlichen Seite der Deeskalationszone aufgebaut“, sagte er. „Diese Maßnahmen ermöglichen es, die Waffenruhe zu unterstützten und zu dem freien Zugang von humanitären Gütern und der Rückkehr der Flüchtlinge beizutragen. Über militär-diplomatische Kanäle haben wir im Voraus unsere Kollegen aus den USA, Jordanien und Israel über die Stationierung der russischen Kräfte zur Kontrolle der Deeskalationszone in Südsyrien informiert.“