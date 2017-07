"Pentagon spricht von Militärstärke Russlands - das ist großartig!" - Experte

© AP Photo/ Damon Moritz/U.S. Navy Pentagon besorgt über Verwässerung seiner Vorteile gegenüber Russland und China

Laut dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, Joseph Dunford, sollte Washington keinen Konfrontationsbeginn mit Moskau zulassen.

Ihm zufolge kann die „Riesengefahr“ vonseiten Moskaus mit der Gefahr verglichen werden, die von Ländern wie dem Iran, China und Nordkorea ausgehe. Gerade Russland besitze das größte Potential im militärischen Bereich, so Dunford.

Diese Einschätzung sei angemessen und nie vom Pentagon verändert worden, kommentierte Smirnow. „Schon seit sowjetischen Zeiten besteht die Meinung, (…) dass die Nuklearvorräte der Russischen Föderation dafür ausreichen, Amerika siebenmal zu vernichten.“

„Die Erklärung des Pentagon ist nicht so sehr an die Russische Föderation, sondern vielmehr an den US-Senat und die amerikanischen Massenmedien gerichtet“, sagte der Politologe.

„Solche Erklärungen sind nur zu begrüßen, sie sind durchaus positiv“, ergänzte er.