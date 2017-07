IS-Chef-Nachfolger im Irak getötet – Medien

„Al-Obaidi ist vor ungefähr 14 Tagen durch einen Luftangriff auf sein Versteck nahe der Stadt Tal Afar getötet worden“, hieß es demnach von der Quelle.

Demzufolge war der 50-jährige al-Obaidi der „Militärminister“ der Terrormiliz Islamischer Staat (auch IS, Daesh). Früher hatten Medien berichtet, al-Obaidi könnte der Nachfolger von al-Baghdadi werden.

Am Freitag hatte US-Verteidigungsminister James Mattis mitgeteilt, dass al-Baghdadi seiner Meinung nach noch am Leben sei. Das irakische Nachrichtenportal „Sumaria News“ hatte jedoch neulich berichtet, dass eine IS-Quelle den Tod des IS-Chefs bestätigt habe. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London hatte Anfang Juli erklärt, sie habe „bestätigte Informationen“ über Baghdadis Tod.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, al-Baghdadi sei am 28. Mai infolge eines russischen Luftschlags in der Nähe von Rakka getötet worden.