Russisch-Chinesisches Marinemanöver in der Ostsee mit Botschaft für den Westen

Die chinesischen Kriegsschiffe in russischen Ostsee-Häfen sind ein Zeichen der Unterstützung für Russland, das seinerseits in ähnlicher Weise China im Südchinesischen Meer beiseite steht. So sehen es Experten. Sie analysieren im Sputnik-Gespräch die ersten russisch-chinesischen Militärübungen in der Ostsee.