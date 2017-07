Verzichtet Siemens auf Arbeit mit russischen Staatsfirmen? Für Moskau kein Problem

„Soweit ich verstehe, gibt es bislang noch keinen totalen Verzicht auf die Lieferung von Ausrüstung. Die Rede ist nur noch von Staatsunternehmen“, sagte Dworkowitsch im Anschluss an eine Tagung in Burjatien. „Dort gibt es keine kritischen Probleme. Es gibt so viele Hersteller in der Welt, die derartige Erzeugnisse produzieren, viele von diesen fangen wir zudem an, selber herzustellen.“

© AP Photo/ Matthias Rietschel Energieminister über Alternative zu Siemens auf russischem Markt

Zuvor war berichtet worden, dass Siemens ein Verfahren zur Kündigung des Lizenzabkommens über die Lieferung von Ausrüstungen für russische Kraftwerke, darunter an staatlich kontrollierte Kunden, eingeleitet hatte.

Der deutsche Konzern hatte nach eigenen Angaben angeblich glaubhafte Informationen erhalten, dass alle vier Gasturbinen, die im Sommer 2016 in die russische Region Krasnodar geliefert worden waren, „lokal modifiziert und rechtswidrig, entgegen klarer vertraglicher Vereinbarungen, auf die Krim verbracht worden“ seien.

Diese Handlung, die laut Siemens eine grobe Vertragsverletzung darstellt, habe das Vertrauen untergraben und gegen die EU-Regeln verstoßen.