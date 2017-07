Russland reagiert mit Flottenausbau auf westliche Politik – Militärexperte

Neue Kriegsschiffe und U-Boote sollen die russische Flotte stärken. Das fordert ein Erlass von Präsident Wladimir Putin. Russland will damit sein Territorium und seine Interessen schützen, sagt ein Militärexperte. Auch Werften sollen neu entstehen, da viele der bisherigen in der Ukraine liegen.

Russland soll nach den USA die beste Flotte der Welt besitzen. Das ist die Aufgabe nach einem Erlass von Präsident Wladimir Putin, so Militärexperte Viktor Litowkin im Interview mit Sputnik-Korrespondent Nikolaj Jolkin. „Da Russland von zwei Ozeanen, dem Nordpolarmeer und dem Pazifik sowie von 13 Meeren umspült wird, ist es eine Seegroßmacht und braucht eine moderne eine Kriegsflotte, um unsere Handelsschiffe vor Terroristen und Piraten zu schützen.“

Das Konzept des Präsident Wladimir Putin vor wenigen Tagen unterzeichneten Erlasses über die Staatspolitik Russlands im Bereich der Seestreitkräfte soll den Schiffbau fördern. Dadurch soll die Marine in die Lage versetzt werden, Russlands Territorialgewässer und die Gebiete seiner wirtschaftlichen Interessen sicher zu schützen. Einige Länder, vor allem die USA und ihre Verbündeten im Weltmeer, darunter in der Arktis , würden dominieren wollen. Das gefährde Russlands nationale Sicherheit, heißt es im Dokument. Es werde versucht, den Zugang Russlands zu den Schätzen des Weltmeers sowie seine Anbindung an die lebenswichtigen Seeverkehrswege zu beschränken. Insbesondere werde versucht, seine Kontrolle über die Nordostpassage, die von jeher ein wichtiger Seeweg Russlands sei, zu schwächen.

„Wir wollen Überwasserschiffe und Unterseeboote bauen“, erläuterte Litowkin, „strategische Atom-U-Boote und Meerzweck-U-Kreuzer, Diesel- und außenluftunabhängige U-Boote. Zur See sollen es Fregatten, Kreuzer, Korvetten und auf lange Sicht sogar Flugzeugträger sein. Auch den Kaianlagen muss man Aufmerksamkeit schenken, um die Betriebsdauer der Flotten nicht zu verkürzen.“

Es sollen neue Schiffswerften entstehen, so der Experte, „da es heute offenbar daran mangelt, denn viele davon sind in der Ukraine zurückgeblieben. Die Schiffbauprogramme sollen im Fernen Osten, an der Ostsee und im Norden Russlands umgesetzt werden.“

Russland ist sich sicher, dass territoriale Ansprüche ausländischer Staaten in auf seine Küstengebiete seine nationale Sicherheit bedrohen. Das gelte auch für bewaffnete Konflikte in Regionen, die strategische Interessen Russlands betreffen, so im Nahen Osten und in der Arktis. Darauf reagiert das Dekret von Präsident Putin.