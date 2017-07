Libysche Hauptrivalen verständigen sich auf Waffenruhe und Wahlen

Die Gegenspieler im libyschen Bürgerkrieg, der Ministerpräsident der libyschen Einheitsregierung, Fayiz Sarradsch, und der Befehlshaber der libyschen Nationalarmee, General Chalifa Haftar, haben sich bei einem Treffen in Frankreich auf einen Zehn-Punkte-Plan verständigt, heißt es in einer Erklärung des Élysée-Palastes.

Der Zehn-Punkte-Plan, der beim Spitzentreffen im Schloss La Celle Saint-Cloud bei Paris unter Vermittlung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erzielt wurde, sieht eine Waffenruhe und baldige Wahlen im Land vor.

„Die Sache des Friedens hat einen großen Fortschritt gemacht“, sagte Macron nach dem Treffen.

© AFP 2017/ MAHMUD TURKIA IS verliert Territorien in Libyen – Ministerpräsident der Einheitsregierung

Bei der angestrebten Waffenruhe ist der Antiterrorkampf ausdrücklich ausgenommen. Die libyschen Teilnehmer des Treffens verpflichteten sich laut dem Entwurf der Abschlusserklärung zudem, möglichst bald Parlaments- und Präsidentenwahlen abzuhalten.

Macron zufolge können die Parlaments- und Präsidentenwahlen in Libyen im Frühling 2018 stattfinden.

© AFP 2017/ Abdullah Doma Libyen: Macron gesteht Fehler ein

Nach dem Sturz und der Ermordung des langjährigen libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi im Oktober 2011 entstand eine Doppelherrschaft zwischen dem Parlament, das in allgemeiner Wahl gewählt wurde und in Tobruk im Osten des Landes seinen Sitz hat, und der mit Unterstützung der Uno und Europas gebildeten pro-islamischen Regierung in Tripolis. Dabei sind mehrere Gebiete des Landes außerhalb der Kontrolle der Zentralbehörden.

Die Behörden im östlichen Teil des Landes arbeiten mit der von Haftar befehligten Nationalarmee zusammen, die einen Krieg gegen die Islamisten führt.