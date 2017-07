Trump droht Iran

© AP Photo/ Vahid Salemi Raketenprogramm: USA stellen 18 Organisationen und Personen aus Iran unter Sanktionen

„Wir haben uns ihnen gegenüber ausgefallen gutherzig verhalten“, sagte Trump in einem Interview mit der US-Zeitung „The Wall Street Journal“. „Wir haben alle Zweifel zuIhren Gunsten interpretiert.“

Der US-Staatschef werde sich nach eigenen Angaben sehr wundern, wenn Teheran die Bedingungen der Vereinbarung einhalten werde. Trump betonte, dass, wenn das ausschließlich von ihm abhängen würde, er noch vor 180 Tagen erklärt hätte, dass der Iran den Atom-Deal nicht einhalte.

Der Deal sei allzu günstig gewesen, so dass der Iran daran so gut wie kaum geglaubt und die vorherige Administration von Barack Obama dafür gedankt habe. „Nun haben sie Mut gefasst, das wird nicht lange dauern“, sagte Trump bei seinem Austritt vor den Anhängern in Ohio.

Zuvor hatte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, erklärt, dass die USA beabsichtigen würden, neue Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Raketenprogramms und „feindlicher Aktivität“ in der Region zu verhängen. Laut Weißem Haus soll das aber keine Rückkehr zur alten Sanktionspolitik gegenüber Teheran sein.

Der Iran und die Gruppe „5+1“ hatten sich 2015 in Wien auf ein Atomabkommen geeinigt – mit dem Ziel, den Streit mit Teheran beizulegen. Laut dem Dokument garantiert der Iran unter anderem den friedlichen Charakter seines Atomprogramms. Die anderen Staaten hoben ihrerseits die Sanktionen auf, allerding nur diejenigen, die mit Irans Atomprogram zusammenhingen.

Ende Juni hatte der UN-Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, Jeffrey Feltman, berichtet, dass die UN über keine Beweise für den Verstoß gegen das Atom-Deal verfügten.