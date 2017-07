UN-Sicherheitsrat blockiert Erklärung zu Beschuss russischer Botschaft in Syrien

Der UN-Sicherheitsrat hat die Erklärung Russlands zum Beschuss der russischen Botschaft in Damaskus blockiert, wie die ständige UN-Vertretung Russlands in einer Pressemitteilung meldet.

„Die russische ständige Vertretung bei der Uno hat unter den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates einen kurzen Entwurf eines Pressestatements verbreitet, der diese Angriffe verurteilt“, hieß es.

Einige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates weigerten sich demnach aber, den russischen Entwurf zu betrachten — unter dem Vorwand, dass es keine Beweise für den Terrorcharakter des Angriffes gebe. Die Mitwirkenden im Sicherheitsrat sollen außerdem vorgeschlagen haben, alle wichtigen Punkte aus dem Statement-Entwurf zu entfernen. Die russische Delegation habe die weitere Arbeit an dem Dokument daraufhin als nutzlos betrachtet.

„Trotz der Behauptungen der Seiten, dass der Kampf gegen den Terrorismus ihre Priorität sei, versuchen sie immer wieder, diejenigen zu schützen, die ihnen, wie sie vielleicht denken, bei der Verwirklichung der destruktiven geopolitischen Pläne in Syrien helfen können“, teilte die ständige UN-Vertretung Russlands mit.

Laut früheren Meldungen hatte es am 24./25. Juli einen neuen Versuch gegeben, die russische Botschaft in Damaskus zu beschießen, einige Geschosse hatten das Territorium der Botschaft getroffen. Am 16. Juli war bereits versucht worden, die Botschaft aus Granatenwerfern zu beschießen.