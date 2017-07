Libanon bittet Russland um Anti-IS-Hilfe

Der libanesische Ministerpräsident, Saad Hariri, will am 11. September Moskau besuchen und sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen.

„Wir besprechen alles: die Situation im Libanon, in der Region. Wir bitten ihn um Hilfe im Kampf gegen den IS und für die libanesische Armee“, so Hariri.

Der Ministerpräsident wolle mit Putin außerdem über die Situation in Syrien sprechen.

„Wir sind uns in vielen Sachen einig, aber Syrien ist eine der Fragen, in der wir nicht einer Meinung sind. Das ist aber normal“, fügte der Politiker hinzu.

Der Libanon beteilige sich am Krieg gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh), wie Hariri früher geäußert hatte. Beirut werde seine Handlungen mit Damaskus koordinieren.