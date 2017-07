IS-Waffenproduktion in Industriemaßstab entdeckt – FOTOs, VODEO

Die irakischen Antiterroreinheiten haben am Westufer des Tigris in Mossul eine IS-Waffenfabrik entdeckt und zerstört.

Eine Quelle in der irakischen Armee teilte Sputnik mit, dass die irakischen Truppen die Fabrik samt ihrer Produktion gesprengt haben. Bei der Durchsuchung von Wohnhäusern wurde außerdem ein Lager entdeckt, wo die Terroristen Bomben im Industriemaßstab hergestellt hatten.

Der Quelle zufolge ergeben sich immer mehr Terroristen den irakischen Streitkräften: In den letzten Tagen waren es 40 Islamisten, die sich in den Kellern von Wohnhäusern versteckt hatten, in der vorigen Woche 24, in der Woche davor 20.

© Sputnik/ Sarah Nour Al-Deen IS-Waffenfabrik in Mossul