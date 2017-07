Poroschenko soll russische Armee finanziert haben – Kiewer Gericht lässt ermitteln

Nach dem Vorwurf des Hochverrats gegen Staatspräsident Petro Poroschenko hat ein Gericht in Kiew den Geheimdienst SBU mit entsprechenden Ermittlungen beauftragt, behauptet der frühere Vize-Generalstaatsanwalt Renat Kusmin – und veröffentlicht als Beweis die angebliche gescannte Gerichtsentscheidung.

Kusmin hatte im Februar Poroschenko beschuldigt, von 2013 bis 2017 durch seine Schokoladenfabrik Roshen in der russischen Stadt Lipezk „die russische Armee finanziert“ zu haben. Der Ex-Staatsanwalt zeigte den Staatschef beim SBU wegen Hochverrats an , doch der Geheimdienst lehnte damals die Ermittlungen ab.

Am heutigen Mittwoch veröffentlichte Kusmin via Facebook eine vermutlich vom Kiewer Bezirksgericht Petscherski herausgegebene Entscheidung, mit der der SBU beauftragt wird, Kusmins Anzeige vom 13. Februar doch ins Register der vorgerichtlichen Ermittlungen aufzunehmen, was laut dem Ex-Staatsanwalt de facto die Einleitung eines Verfahrens bedeutet.

„Trotz des beispiellosen Drucks der Regierung verpflichtete das Gericht den SBU, zum von Präsident Poroschenko begangenen Landesverrat zu ermitteln“, kommentierte Kusmin.