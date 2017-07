Schoigu: Russische Truppen durch Iskander-Brigade und Kalibr-Raketen verstärkt

Russische Rüstungsbetriebe haben im zweiten Quartal dieses Jahres rund 600 neue und 300 renovierte Einheiten von Waffensystemen und Spezialtechnik an die Truppen ausgeliefert. Das teilte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch in einer Sitzung des Kollegiums seines Ressorts mit.