US-Kongressmitglied erklärt, wieso er gegen das Russland-Sanktiospaket stimmte

Der Kongressabgeordnete aus dem US-Bundesstaat Tennessee, Jimmy Duncan Jr., hat gegen die neuen Russland-Sanktionen gestimmt und erklärt, was ihn dazu bewegt hat.

Duncan ist einer von drei US-Politikern im US-Repräsentantenhaus, die sich gegen die neuen Sanktionen gegen Russland, den Iran und Nordkorea aufgelehnt haben.

Nach Meinung des Abgeordneten ergeben die Strafmaßnahmen wenig Sinn: „Härtere Sanktionen gegen Russland basieren auf der angeblichen russischen Einmischung in unsere Präsidentschaftswahlen. Wenn sie das tatsächlich taten, so war das vollkommen wirkungslos. Zudem hat uns Russland vor Kurzem im Kampf gegen Daesh und bei dem Erzielen des Waffenstillstands in Syrien unterstützt“, sagte er gegenüber Sputnik.

Die neuen Sanktionen gegen Russland wurden am Dienstag vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet und müssen jetzt noch den US-Senat passieren und von Präsident Donald Trump bestätigt werden. Damit wird noch vor der Sommerpause des US-Senats im August gerechnet.