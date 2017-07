Neues Gesetz: Israel feiert Sieg über Nazi-Deutschland nun mit Russland

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Abriss sowjetischer Denkmäler in Polen: Putin bedankt sich bei Israel

„Für die Veteranen, auch in Israel, hat der 9. Mai eine besondere Bedeutung“, sagte der Autor des Gesetzes, Oded Forer, von der Partei Israel Beitenu im israelischen Fernsehen. An diesem Tag werde der Rettung der Menschheit vor dem Faschismus gedacht.

Zuvor hatten die Knesset und die russische Staatsduma in einem gemeinsamen Appell an die europäischen Parlamente die Verunglimpfung des Andenkens sowjetischer Soldaten und der Holocaust-Opfer verurteilt. Anlass für den Appell war das neue Gesetz in Polen, nach dem sowjetische Kriegsdenkmäler abgebaut werden sollen.

Am 9. Mai wird in Russland und mehreren postsowjetischen Staaten der Sieg über das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg und damit das Ende des „Großen Vaterländischen Krieges“ begangen. In den westlichen Ländern steht jedoch der 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung für das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. In Israel galt der 9. Mai bislang als nationaler Gedenktag.