US-Admiral bereit zu Atomschlag gegen China – Gefahr der Eskalation

Der US-Admiral trat bei der Sicherheitskonferenz an der australischen Nationaluniversität (Australian National University) in Canberra nach gemeinsamen US-australischen Militärübungen auf. Das Manöver wurde vom chinesischen Aufklärungsschiff überwacht.

Bei der Konferenz fragte ein Akademiker, ob Swift nächste Woche einen Nuklearangriff gegen China versetzen würde, wenn Trump dies befohlen hätte. „Die Antwort wäre Ja“, sagte Swift. Der Kommandeur der US-Pazifikflotte betonte, dass jeder US-Soldat einen Schwur ablegte, Befehle des Oberbefehlshabers, also des US-Präsidenten, zu befolgen.

© AP Photo/ Jacquelyn Martin CIA-Chef bezeichnet China als Hauptbedrohung für USA

Am Vortag hatte der CIA-Chef Mike Pompeo in einem Interview für das US-Onlineportal „The Washington Free Beacon“ gesagt, die wichtigste Aufgabe der USA bei der Gewährleistung der Sicherheit sei es, Bedrohungen seitens Chinas zu beseitigen, nicht Russlands.

Die Beziehungen zwischen den USA und China durchleben derzeit eine schwierige Phase. Erst vor wenigen Tagen hatten zwei chinesische Jagdflugzeuge des Typs J-10 einen US-Marineaufklärungsjet über dem Ostchinesischen Meer abgefangen. Einer der chinesischen Flieger hatte sich der amerikanischen Maschine auf eine Entfernung von rund 90 Metern angenähert.

© Sputnik/ Igor Sarembo Russisch-Chinesisches Marinemanöver in der Ostsee mit Botschaft für den Westen

China betrachtet die US-Militäraktivitäten in der Nähe seiner Küstenlinie äußerst argwöhnisch. Anfang Juli hatte Peking den USA einen schweren Verstoß gegen seine Souveränität vorgeworfen, nachdem ein US-Zerstörer in das Gewässer um die umstrittenen Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer eingelaufen war. China behalte sich das Recht vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Souveränität und Sicherheit zu schützen, so das Außenministerium in Peking. Die USA wurden aufgefordert, die Provokationen unverzüglich zu unterlassen.