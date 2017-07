Angeblich geheime Riesen-Etagen auf chinesischer Militärbasis in Afrika entdeckt

Die geheimen Räume, deren Gesamtfläche auf 23.000 Quadratmeter geschätzt wird, seien mithilfe von US-Spionagesatelliten entdeckt worden, meldet Stratfor. Die unterirdischen Etagen seien spionagesicher und bieten Schutz für Fahrzeuge und vertrauliche Ausrüstungen der chinesischen Mission in Dschibuti, hieß es.

In Dschibuti befindet sich der erste chinesische Marinestützpunkt im Ausland. Er liegt an der rund 20 Kilometer breiten Meeresstraße Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. Das afrikanische Land ist flächenmäßig kleiner als Mecklenburg-Vorpommern und zählt nur knapp 900.000 Einwohner. Weil das Land an der Kreuzung wichtiger Handelsstraßen liegt, sind dort mehrere Staaten militärisch präsent.