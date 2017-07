Jemenitischer General enthüllt Details zu abgeschossenem Koalitionsflugzeug

„Vor kurzem hat die Armee eine Frühwarn-Radarstation wiederaufgebaut. Das hat es ermöglicht, die Luftwaffe der Koalition sogar in geringen Höhen effektiv aufzuspüren, was die Möglichkeiten des Feindes wesentlich beschränkt. Das ist ein großer Sprung für die jemenitische Armee“, so Rashid.

© REUTERS/ Khaled Abdullah Jemenitischer Politiker: USA sind Hauptaggressor gegen Jemen

Die Vernichtung des Aufklärungsflugzeugs habe die Effizienz des Radarsystems gezeigt. Das sei nicht die erste Operation solcher Art, zuvor habe der Jemen 15 Hubschrauber am jemenitischen Himmel abgeschossen. Dieses Mal sei aber ein Flugzeug auf dem Territorium Saudi-Arabiens abgeschossen worden.

„Wir konnten Bruchstücke des abgeschossenen Flugzeugs einsammeln. Dadurch haben wir eine reiche Informationen erhalten, die der Aufklärer gesammelt hatte. Das sind sowohl Fotos der Standorte von Militärkräften auf Jemens Territorium als auch eine Karte geplanter Schläge auf unsere Stellungen“, sagte der General.

Der Jemen ist seit Anfang 2015 Schauplatz eines Bürgerkriegs zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen und den Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Seit März 2015 fliegt eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Luftangriffe auf die Rebellen.