Experte: Wichtige Gasversorgungswege für Berlin durch Netzagentur nicht betroffen

Am Donnerstag hatte die Agentur empfohlen, auf die Erweiterung des deutschen Gasnetzes vorerst zu verzichten. Erst wenn die Pipeline Nord Stream 2 genehmigt worden sei, solle auch das deutsche Gasnetz entsprechend ausgebaut werden, rät die Agentur in ihrem Netzentwicklungsplan Gas bis 2026.

„Das klingt ja erstmal so ernst. In der Tat geht es aber nur um kleine Veränderungen der deutschen Infrastruktur“, sagt Griwatsch in einem Sputnik-Interview. „Der Ausbau wird erst dann benötigt, wenn Nord Stream 2 und seine wichtigsten Abzweigungen schon gebaut worden sind.“

© Sputnik/ Aleksandr Kondratyuk Deutschland lehnt fünf Schritte zu Nord Stream 2 wegen „Unsicherheit“ ab

Der Entwicklungsplan für das deutsche Gasnetz stehe zwar bis zum Jahr 2026 fest, könne jedoch jedes Jahr korrigiert werden.

„Auf die Umsetzung von Nord Stream 2 hat die Empfehlung also keinen maßgeblichen Einfluss (…) Wir können nicht ausschließen, dass die deutschen Beamten sich einfach absichern wollen, um gerade jetzt keinen zusätzlichen Druck und Kritik auf sich zu lenken“, meint der Experte.