Wann entsendet Russland neuen Botschafter in USA? Kreml kommentiert

Einen konkreten Termin, zu dem der neue russische Botschafter in die USA entsandt werden soll, konnte der Kreml-Sprecher nicht nennen.

„Ich kann diese Frage vorläufig nicht beantworten. Sehen Sie, die Bedingungen verändern sich ziemlich rasant, können sich potentiell verändern", so Peskow.

Peskow konnte auch nicht präzisieren, ob es möglich sei, dass der neue Botschafter nicht in die USA reisen würde: „Ich kann diese Frage einfach nicht beantworten, das wäre falsch", sagte er.

Am 23. Juli war der bisherige russische Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, in Russland eingetroffen. Zuvor hatte der Sprecher der russischen Botschaft bekanntgegeben, Kisljak habe seine Mission in Washington beendet. Bis ein neuer Botschafter komme, solle der Gesandte-Botschaftsrat Denis Gontschar als zeitweiliger Botschafter tätig sein.

Im Mai war bekannt geworden, dass der Außenausschuss des russischen Parlaments die Kandidatur des Vize-Außenministers Anatoli Antonow für den Posten des Botschafter in den USA bestätigt hat.