„Die US-Amerikaner haben den Realitätssinn verloren“ – Folgt „schmerzhafte“ Antwort?

Der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Föderationsrates (Oberhaus des russischen Parlaments) meint, es sei längst an der Zeit, auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus den USA und die Beschlagnahme russischer Diplomaten-Immobilien symmetrisch zu reagieren.

Kossatschow sieht allerdings die Situation als besorgniserregend an, wie er gegenüber Sputnik sagte, weil „wir jetzt den Höhepunkt der gedankenlosen Politik der letzten 25 Jahre erleben, in denen die USA die Vorrangstellung in der Welt für sich allein beansprucht haben, nachdem sie ihren Rivalen UdSSR losgeworden waren. Es geschah vorwiegend, weil nicht allein ihre Verbündeten sondern auch eine Vielzahl von Staaten weltweit diese US-Politik unterstützt haben.“

Vor diesem Hintergrund sei den US-Amerikanern der Realitätssinn abhandengekommen, meinte der Parlamentarier. „Sie haben aufgehört, ihre eigene Vorstellung von dem, wie die Welt beschaffen sei, mit der wirklichen Weltlage in Zusammenhang zu bringen. Sie sind inzwischen bereit, es bis zum Äußersten zu treiben. Sie hören auf, selbst die Interessen ihrer Verbündeten zu berücksichtigen.“

Auch EU mit russlandfeindlicher Position

Dennoch warnte Kossatschow davor, die bisherigen US-Partner von nun an bei dem Widerstand gegen die Vorherrschaft der USA als Russlands Verbündete anzusehen. „ Die Europäer nehmen nach wie vor eine russlandfeindliche Position ein und sind bemüht, Russland einzudämmen. Darin stimmen ihre Interessen mit den amerikanischen überein.“ Aber: „Genauso wie die Amerikaner haben die Europäer schon immer die Branchen, bei denen ihre eigenen Interessen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, insbesondere den Energiebereich, diesen Sanktionen entzogen.“

Der Parlamentarier sagte voraus, dass die USA keinem EU-Einspruch nachgeben würden, da ihnen nicht so viel an den Interessen der Verbündeten und an dem gegenseitigen Verständnis mit ihnen liege. Wichtiger sei ihnen, das eigene angemaßte Recht durchzusetzen, allein über die Schicksale der Welt zu verfügen und die Interessen der eigenen Geschäftsleute zu schützen, egal was ihre Partner dazu meinen mögen.

Beziehungen zu USA auf ein Minimum reduziert

Der Außenpolitiker antwortet: „Wir werden uns an die neue Situation gewöhnen müssen, in der uns jeglicher Grund fehlt, Beziehungen zu den USA zu gestalten. Man muss sich dessen bewusst sein, dass wir in anderen Verhältnissen zu leben anfangen, wo die gegenseitigen Beziehungen zwischen Russland und den USA auf ein Minimum reduziert sind.“

Das sei nicht die russische Wahl, betonte der Abgeordnete, sondern die der USA, die sie nur rückgängig machen könnten, wenn sie auf das neue Sanktionsgesetz verzichten. „Dies ist aber vorläufig kaum denkbar. Jedoch dürfen wir nicht in Panik verfallen. Wir sind ja nicht auf die USA allein angewiesen. Wir werden uns nach anderen Partnern umsehen. Die Welt ist an Russland mehr als genug interessiert.“

Ziel erreicht: Trump ist entmutigt

Kossatschow unterstreicht, dass in Russland keine panische Stimmung zu verzeichnen sei. Die Lage sei zwar unangenehm, aber nicht katastrophal. Zu den russischen Gegenmaßnahmen, von denen er in seinem Twitter-Konto geschrieben hatte, dass sie für die USA schmerzhaft ausfallen würden, bemerkte er:

„Wir sollen bloß nicht übereilen. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden, wenngleich die Chancen für seine Annahme hoch sind. Wenn es nach Trump gehen würde, hätte er es nicht unterzeichnet. Jetzt ist er aber entmutigt, des politischen Willens beraubt, jedenfalls in dessen Äußerung eingeschränkt.“

Der Parlamentarier ist sich sicher, dass Trump das Gesetz unterzeichnet und es in Kraft treten wird. Eine offizielle Reaktion Russlands erfolge aber erst danach, so Kossatschow. Auf jeden Fall werde die Reaktion nicht ausbleiben, ist er sich sicher. „Wir können hier nicht schweigen. Der Inhalt des Gesetzentwurfs ist zu herausfordernd, zu unrechtmäßig und zu unbegründet. Wenn wir aber uns in ein symmetrisches Spiel verstricken lassen und Schlag mit Schlag beantworten würden, entspräche das weder unseren nationalen Interessen noch unseren Möglichkeiten.“

Für den Außenausschuss-Chef des Föderationsrates sei die Zeit reif für eine symmetrische Antwort auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus den USA und die Beschlagnahme ihrer Immobilien dort. „In der handelswirtschaftlichen und forschungstechnischen Zusammenarbeit, bei den Gesprächen über die großen Probleme der Gegenwart, bei der Schlichtung regionaler Konflikte und der Bekämpfung des Terrorismus werden wir Maßregeln wählen, die unseren eigenen Interessen nicht schaden, aber für die Amerikaner schmerzhaft sind. Sie dürfen nicht symbolischer Art sein.“

Nikolaj Jolkin