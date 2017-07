Rakete aus Jemen bei Mekka abgefangen

© AP Photo/ Hani Mohammed Jemenitischer General enthüllt Details zu abgeschossenem Koalitionsflugzeug

Der Marschflugkörper wurde demnach 69 Kilometer südlich der für Muslime heiligen Stadt abgeschossen. Die Koalition habe die schiitischen Huthi-Rebellen für den Beschuss verantwortlich gemacht und diesen als einen „hoffnungslosen Versuch, den Haddsch zum Scheitern zu bringen“ bezeichnet. Die organisierte Massen-Pilgerfahrt nach Mekka soll dieses Jahr Ende August beginnen.

Seit 2014 dauert im Jemen ein Konflikt zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen und Anhängern von Ex-Präsident Ali Abdallah Saleh auf der einen und den Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi treuen Regierungstruppen und Aufständischen auf der anderen Seite an. Die arabische Koalition unterstützt die Regierungstruppen auf dem Boden und in der Luft. Im Gegenzug beschießen die Huthi-Rebellen ständig an der Grenze liegende Regionen des Königreiches.