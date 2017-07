US-Kongress lässt nach Clintons Verbindung zu Moskau und Kiew suchen

© Foto: Matt H. Wade / Wikipedia Weißes Haus wirft Ukraine Einmischung in US-Präsidentschaftswahl vor

Im Brief an den Generalsstaatsanwalt Jeff Sessions betonen die republikanischen Kongressabgeordneten, dass die Ermittlung , die der Sonderstaatsanwalt Robert Müller über „Russlands Einmischung“ in die US-Wahlen führt, fraglich und nicht ausgewogen sei und den Wählern nur Doppelstandards demonstriere. Sie konzentriere sich ausschließlich auf die Tätigkeit von US-Präsidenten Donald Trump und seiner Umgebung.

Die Abgeordneten riefen dazu auf, die Verbindung von Clintons Wahlstab und ihres Fonds zu Moskau und Kiew zu erkunden, und hier vor allem den Deal über den Kauf des Unternehmens Uranium One durch den russischen Atomkonzern Rosatom unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob die Erlaubnis zum Deal nicht zufällig mit Clintons Fonds in Verbindung stehen könnte.

In dem Brief bitten die Republikaner mit dem Chef des Rechtsausschuss des Repräsentantenhauses, Bob Gudlat, an der Spitze zudem um Ermittlungen zu der Tätigkeit des Ex-FBI-Chefs James Comey, der ehemaligen Generalstaatsanwältin Loretta Lynch und deren Rolle in der Wahlkampagne von 2016.