Russland weist US-Diplomaten die Tür

Ein halbes Jahr nach der Ausweisung Dutzender russischer Diplomaten aus den USA verhängt Russland nun Gegensanktionen. Am Freitag forderte das Außenamt in Moskau die USA auf, die Zahl ihrer Diplomaten in Russland bis zum 1. September entsprechend zu reduzieren. Zudem macht Moskau die Erholungsheime für US-Botschaftspersonal dicht.