Nach zwei Wochen Abwesenheit: Kim taucht auf Friedhof auf – FOTOs

Nach zwei Wochen hat sich Kim Jong-un wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Donnerstag besuchte der nordkoreanische Staatschef einen Militärfriedhof, um Blumen niederzulegen. Die Zeremonie fand am 64. Jahrestag des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg statt, der in Nordkorea als Vaterländischer Befreiungskrieg bezeichnet wird.