Moskau schließt "keinerlei Schritte aus, um USA zur Vernunft zu bringen"

Moskau wird keinerlei Schritte ausschließen, um Washington und dessen "verlogene Russophoben" zur Vernunft zu bringen, wie der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Freitag mitteilte.

© Sputnik/ Ilja Pitaljow Russland reagiert und weist US-Diplomaten die Tür

Moskau warne Washington vor Versuchen, die Situation für eine weitere Verschärfung zu nutzen, sagte der Minister gegenüber Journalisten. Die nun von Russland ergriffenen Maßnahmen seien jedoch eine Anwort auf die "antirussische Orgie im US-Kongress".

"Wir schließen unsererseits keinerlei Schritte aus, um die verlogenen Russophoben, die den Ton im Capitol Hill angeben und solche Entscheidungen diktieren zur, sagen wir Mal Besinnung zu bringen", betonte er.

Moskau werde vielerlei verschiedene mögliche politische Instrumente in Betracht ziehen, um eine angemessene Antwort zu geben. Durchaus könnte daraus mehr werden, als nur die Ausweisung von US-Personal aus der Botschaft in Moskau und die Schließung eines Erholungszentrums für das US-Botschaftspersonal, so Rjabkow.

"Wenn sie jetzt wieder versuchen, uns mit restriktiven Maßnahmen unter Druck zu setzen, werden wir Schritte unternehmen, spiegelbildliche und asymmetrische", so Rjabkow. Gleichzeitig werde Moskau aber für einen konstruktiven Dialog offen sein.

Am gestrigen Donnerstag verabschiedete der US-Senat neue Sanktionen gegen Russland. Diese treffen vor allem den Energiesektor und richten sich gegen alle Unternehmen, die sich an der Instandsetzung, der Modernisierung oder dem Ausbau russischer Exportpipelines beteiligen. Damit soll vor allem das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 von Russland nach Europa verhindert werden. Die neuen Strafmaßnahmen sind auch in Europa auf Widerstand gestoßen, weil sie europäische Unternehmen treffen und die Energieversorgung gefährden. Das Sanktionspaket muss noch von US-Präsident Donald Trump bestätigt werden.