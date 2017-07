Russland hat Antwort auf Colt-Kultur parat – Politologe

Washington handelt auf die für es gewohnte Weise, sagte der Politologe Alexej Fenenko von der Moskauer Staatlichen Universität in Radio Sputnik. Moskau stünden dabei jedoch auch zahlreiche Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung, die über den Wirtschaftsbereich weit hinausreichen würden.

„Die amerikanische Kultur ist eine Colt-Kultur. Wenn du nicht antwortest, bist du ein Schwächling“, so der Experte. „Ich glaube, wir hatten erwartet, dass sie einige Sanktionen verhängen würden und das sei es gewesen. Das hat ihnen jedoch den Kopf nur heiß gemacht.“

© AP Photo/ Andy Wong China spricht Klartext zu US-Sanktionen gegen Russland

Nun könne Russland endlich reagieren, und zwar nicht nur mit wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen. „Russland kann einen ‚nicht tragbaren Preis‘ ansetzen: jede Sanktion – minus ein internationaler Abrüstungsvertrag “, schlug der Politologe vor. So gebe es zum Beispiel einen Kernwaffenteststopp-Vertrag. Auf dessen Grundlage sei ein internationales Überwachungssystem (International Monitoring System, IMS) gebildet worden. „Die Amerikaner haben Milliarden Dollar in dieses System investiert. Nun stellen Sie sich vor, dass Russland morgen den Austritt aus diesem Vertrag bekannt gibt und die Zusammenarbeit mit den USA in diesem Bereich beendet. Und alle ausgegebenen US-Milliarden gehen ins Blaue“, betonte Fenenko.

Russland könne zudem den Export von niedrig angereichertem Uran in die USA stoppen, das ein Drittel der US-Kraftwerke einkaufen. Man könne aber auch den russischen Himmel für den Transit von Nato-Gütern nach Afghanistan schließen.

Am Freitag hat der US-Senat mit deutlicher Mehrheit den Gesetzentwurf für neue Sanktionen gegen Russland verabschiedet. 98 Abgeordnete stimmten dafür, zwei dagegen. Das Dokument war zuvor bereits im Repräsentantenhaus mehrheitlich gebilligt worden. Nun muss noch US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnen.