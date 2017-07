Türkei: Auch Übergabe von S-400-Technologien mit Russland abgestimmt

© Sputnik/ Dmitry Vinogradov Neue Details zu Unterzeichnung von S-400-Dokumenten mit Ankara bekannt geworden

Die russische Regierung hat derweil selbst die Information über die Unterzeichnung vom Abschlussdokument zur S-400-Lieferung an Ankara erst gar nicht bestätigt.

Erdogans Sprecher soll mitgeteilt haben, so die Zeitung, dass die Vereinbarung zwischen den beiden Ländern über die Lieferung von S-400 an die Türkei bald endgültig getroffen werde. „Einer unserer wichtigsten Nutzen ist, dass S-400 nicht nur den Sicherheitsbedürfnissen der Türkei entsprechen wird, (der Deal – Anm. d. Red.) wird auch zur Übergabe dieser Technologie führen“, so Kalin. „Dieser (Aspekt – Anm. D. Red.) war in unserer Vereinbarung mit den Russen, aber auch bei den Verhandlungen von unserem Staatschef mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ganz offen angedeutet worden.“ Die Russen hätten dazu „Ja“ gesagt, so der Sprecher laut dem Blatt.

Ankara will mit russischen S-400-Systemen Raketenschild gegen Westen aufbauen

Der Kern des Deals sei bereits abgestimmt worden, es müssten nun noch einige kleine Frage geregelt werden.

Kalin unterstrich dabei, dass der S-400-Deal nicht nur als Kauf von Militärtechnik, sondern auch als Anfangsphase der Transformation der türkischen Rüstungsindustrie unter den Bedingungen der Übergabe eines so komplizierten Raketenabwehrsystems betrachtet werden dürfe. Ankara erwarte, dass der Deal bald vollendet werde, so der Sprecher des türkischen Präsidenten.

Dabei sei das Argument, dass dieses System nicht in das Nato-System integriert werden könne, falsch. Kalin äußerte das Bedauern der Türkei wegen des Verzichts von Nato-Verbündeten, die Technologie zur Herstellung von Raketensystemen an Ankara weiterzugeben. „Das Modell, das sie vorgeschlagen hatten, versetzt die Türkei in eine ewige Abhängigkeit von ihnen“, betonte Kalin abschließend.