Kritik aus Russland: US-Abgeordnete öffnen Büchse der Pandora

Kulagin erinnerte in einer von MIA Rossiya Segodnya organisierten Diskussionsrunde an EU-Geldstrafen für Google und Apple und Klagen gegen Amazon, Microsoft, McDonald‘s und anderen. Russland könne sich an Europa ein Beispiel nehmen, insbesondere im IT-Bereich, sagte er. „Denn die Einkünfte von Microsoft auf dem russischen Markt sind nicht unerheblich.“

In den 70er und 80er Jahren sei es der deutschen Wirtschaft und Politik gelungen, dem US-Embargo im bekannten Röhren-Erdgas-Geschäft zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik die Stirn zu bieten.

„Damals hat die BRD, die zum amerikanischen Einflussbereich gehörte, genug Selbständigkeit an den Tag gelegt, um jene Projekte umzusetzen“, erinnerte der Ökonom. „Wollen wir hoffen, dass ihre Kräfte und Beharrlichkeit auch heute dafür hinreichen werden.“

Er wies darauf hin, dass die US-Gesetzgeber mit ihrem Schlag gegen Russland zugleich der Wirtschaft Deutschlands, Österreichs, Italiens, der Niederlande, Großbritanniens, Schwedens und Finnlands schaden, die mit Russland durch Energieprojekte wie der Gaspipeline Nord Stream 2 unmittelbar verbunden sind.

Für dieses Projekt sollen 40 Prozent der Rohre von der deutschen Firma ЕUROPIPE geliefert werden, so der Wirtschaftswissenschaftler. Für die restlichen 60 Prozent wurden Kaufverträge abgeschlossen, wiederum mit hauptsächlich deutschen Unternehmen. Eine Schweizer Firma soll sie verlegen und eine niederländische die Rohre betonieren.

Sanktionen torpedieren Trumps Ziel

„Die meisten Geldmittel sind für neue Arbeitsplätze in Europa bestimmt“, erklärte Kulagin. „Falls das Projekt ins Wasser fällt, sinkt beispielsweise das deutsche BIP sofort um mehrere Punkte. Das Sanktionsgesetz enthält des Weiteren Maßregeln gegen Privatunternehmen, die den USA missfallen, für den Fall, wenn es Letztere nützlich finden. Jedes von ihnen muss sich von nun an überlegen, wie sich die Sanktionen auf sie auswirken werden, ob sie Aktiva in den USA haben usw.“

Andrej Sidorow, leitender Politologe an der Moskauer Lomonossow-Universität, meinte, die politischen Auswirkungen der amerikanischen Sanktionen seien viel gravierender als die wirtschaftlichen.

„Die Amerikaner machen die Büchse der Pandora auf. Jetzt werden die Aktivitäten zur Rüstungsbeschränkung eingestellt, darunter bei den Mittelstreckenraketen. Das Gesetz richtet vor allem gegen Trump. Nun wird es ihm jetzt ungeheuer schwer fallen, Beziehungen zu Russland aufzubauen. Er hat auch seine Beziehungen zu Europa so gestaltet, dass es wie ein Diktat anmutet.“

Der Politologe rechnet nicht mit deutlichem Widerstand aus der EU: „Die Europäer werden sich trotzdem gezwungen sehen, nach einem Kompromiss über einzelne Bestimmungen des Sanktionsgesetzes zu suchen, weil sie es sich nicht leisten können, den USA auf der ganzen Linie Widerstand zu leisten. Heute ist Europa nicht in der Lage, eine selbständige Politik zu betreiben und sich von den USA stark abzusetzen.“

Nikolaj Jolkin