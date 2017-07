US-Marine feuert gegen iranische Schnellboote

Der Zwischenfall ereignete sich am Freitag im zentralen Teil des Golfs, nahe einer iranischen Öl- und Gasbohrinsel, so IRIB . Wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Samstag unter Berufung auf den „Korps der Wächter der islamischen Revolution“ meldete, haben ein US-Flugzeugträger der Nimitz-Klasse und der ihn begleitende Kreuzer einen Hubschrauber gestartet, der sich iranischen Raketenschnellbooten annäherte, die die Handlungen der US-Mariner verfolgt hätten, und anschließend ein Warnfeuer eröffnet.

Der Mitteilung zufolge sollen die iranischen Schiffe die „provokativen“ und „unprofessionellen“ Handlungen der US-Marine unbeachtet gelassen und ihren Dienst fortgesetzt haben, nachdem sich die US-Schiffe zurückgezogen hatten.

Die US-Marine hat sich bisher jeden Kommentars zu dem Zwischenfall enthalten.

Das ist bereits der zweite solche Fall seit einer Woche. Wie Reuters am vergangenen Dienstag meldete, hat das US-Schiff „Thunderbolt“ im nördlichen Teil des Persischen Golfs ein Warnfeuer auf ein iranisches Schiff eröffnet, dass sich ihm annäherte.