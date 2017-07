„Große Ehre für uns“ - Kuwaitischer Offizier bei Army Games in Russland

Während der feierlichen Eröffnung im Militär-Freizeitpark Patriot (ca. 50 Kilometer südwestlich von der russischen Hauptstadt) würdigte Verteidigungsminister Schoigu, dass die diesjährigen Spiele nicht nur in Russland, sondern gleichzeitig auch in vier weiteren Ländern ausgetragen werden: Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan und China.

Bei der Eröffnungsfeier waren Militärs aus 28 Staaten zugegen © Sputnik/ Sergej Pirogow

Kurz vor der Eröffnungsfeier landet noch ein Militärhubschrauber, vermutlich mit Verteidigungsminister Schoigu an Bord © Sputnik/ Sergej Pirogow

Die Delegation der Armee von Laos bei den Army Games 2017 in Russland © Foto: Sergej Pirogow

Ein Militärorchester bei der Eröffnung der 3. Internationalen Armeespiele © Sputnik/ Sergej Pirogow

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei der Eröffnungszeremonie © Sputnik/ Ilja Pitalew

Ein chinesischer Panzer Type-96 bei den Internationalen Armeespielen 2017 in Russland. Tag 1: Panzerbiathlon © Sputnik/ Ilja Pitalew

Ein T-72 der kuwaitischen Mannschaft beim Ballern © Sputnik/ Ilja Pitalew

Der Militär-Freizeitpark Patriot bei Moskau © Sputnik/ Sergej Pirogow

Russlands Präsident Wladimir Putin, dessen Videoansprache während der Zeremonie auf einem Riesenbildschirm eingeblendet wurde, sieht das Ziel der Internationalen Armeespiele darin, die Tradition der Partnerschaft und der gegenseitigen Hilfe zwischen Armeen und Völkern zu stärken. Zudem biete die militärisch-sportliche Veranstaltung die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und die technischen Potenzen diverser Waffen zu vergleichen.

Im Laufe der nächsten 14 Tage werden insgesamt 150 Armee-Mannschaften aus 28 Ländern in 28 militärisch-sportlichen Disziplinen gegeneinander antreten – von Luftabwehr und Artillerie über ABC-Schutz und Militärpolizei-Rallye bis zum Spürhund- und Feldküchen-Wettbewerb.

Die populärste Disziplin bleibt der Panzerbiathlon auf dem Militärgelände Alabino bei Moskau. In diesem Jahr haben die Armeen von 19 Staaten ihre Panzerteams gestellt. Die Chinesen brachten ihre Panzer Type 96A mit, die Inder die Kampfpanzer T-90, die in ihrem Land in russischer Lizenz gebaut wurden.

Die anderen Teilnehmer treten mit Panzern vom Typ T-72B3 an, die ihnen die russische Seite vor Ort zur Verfügung stellte. Darunter auch die Mannschaft aus Kuwait.

„Es ist für uns eine große Ehre, an diesem hervorragenden Wettbewerb teilnehmen zu dürfen“, sagte der kuwaitische Oberstleutnant Youssef Walid Rubaie gegenüber Sputnik. Denn für die kuwaitischen Soldaten sei dies eine Möglichkeit der beruflichen Weiterqualifikation. Die Mannschaft seines Landes nehme bereits zum vierten Mal an einem Panzerbiathlon in Russland teil und sei gut vorbereitet, so der Kuwaiter, der auch in der Jury des Panzerbiathlons sitzt. Wenn es Probleme geben könnte, dann nur technische, ist er überzeugt.