Ukraine: USA leisten Millionenhilfe für „eines der besten“ Ausbildungszentren

Die USA haben Ausrüstungen im Gesamtwert von 22 Millionen US-Dollar für ein militärisches Ausbildungszentrum im westukrainischen Gebiet Lwiw bereitgestellt. Das teilte der Pressedienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Samstag mit.

Demnach soll am Truppenübungsplatz in Jaworow bei Lwiw im nächsten Monat ein Simulierungszentrum – „eines der besten in Europa“ – eröffnet werden. Sein Gelände sei 3.500 Quadratmeter groß. Die USA hätten dafür Ausrüstungen im Gesamtwert von 22 Millionen US-Dollar bereitgestellt, hieß es.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Kiew mitgeteilt, dass die USA im Laufe von drei Jahren mehr als 600 Millionen US-Dollar für die materiell-technische Unterstützung und Ausbildung des ukrainischen Militärs ausgegeben hätten.

Die USA versorgen die Ukraine laut offiziellen Angaben nur mit Bekleidung und Ausrüstungen und sollen vorerst keine „letalen Waffen“ liefern. Darüber hinaus trainieren die Soldaten der Nationalgarde der Ukraine unter Anleitung von US-amerikanischen Instrukteuren.