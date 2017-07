„Die Atmosphäre stimmt nicht“ – Ex-CIA-Chef über Gründe für Informationsverlust

„Sie erleiden Informationsverluste, und ich will sie auch nicht rechtfertigen, wenn die Menschen spüren, dass sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um gehört und verstanden zu werden. Die Leute stehlen (Informationen – Anm. d. Red.), wenn sie alle Alternativen verloren haben (…). Deshalb bin ich der Meinung, dass wir diese Verluste wegen der Atmosphäre innerhalb der Administration selbst erleiden. Wenn Sie Informationsleck stoppen wollen, dann müssen Sie die Atmosphäre verändern“, sagte Hayden in einer Life-Sendung des TV-Senders CNN.

Der Ex-Chef der CIA erklärte ferner, als er im Mai 2006 in die Verwaltung gekommen war, seien in den Medien sehr oft geheime Informationen unter Verweis auf CIA-„Quellen“ erschienen. Hayden zufolge ist es ihm gelungen, den Informationsverlust zu mindern, weil er Kontakte zu seinen Untergebenen geknüpft hatte.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez So klaut CIA Nachrichten von Android-Geräten – Leak

„Als ich im Mai 2006 zur CIA kam, gab es in den Nachrichten sehr viele Verweise auf „Quellen“. Ich denke, dass viele Quellen eben aus der Agentur kamen (…). Es gibt mehrere Kampfmethoden gegen derartige Verluste. Eine davon ist – mit den Mitarbeitern zu arbeiten (…). Meine Politik in der Agentur war ganz einfach: die Kommunikation mit den Mitarbeitern aufzubauen. Ich gab ihnen meine E-Mail-Adresse. Ich will dem Präsidenten nicht raten, dasselbe zu tun, aber ich teilte ihnen meine E-Mail mit und beantwortete jeden Brief. Ich erhielt innerhalb von zwei Wochen Tausende Briefe. Später hat sich die Zahl der Briefe verringert, und die Zahl der Informationsverluste ist auch zurückgegangen“, schloss Hayden.

Zuvor hatte das Portal WikiLeaks Teile eines CIA-Dokumentenpakets veröffentlicht. Es wurde gemeldet, dass dies eine der größten Veröffentlichungen vertraulicher Papiere der Aufklärungsbehörde sein werde. Sie beinhaltet mehr als 8.700 Dokumente und Dateien, die in einem gesperrten Innennetz des Zentrums für Cyberaufklärung gespeichert sind, das im Headquarter der CIA in Langley (US-Bundesstaat Virginia) stationiert ist.