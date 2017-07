Tag der russischen Kriegsflotte: Putin bei Marine-Parade in St. Petersburg - VIDEO

Am 30. Juli feiert Russland den Tag seiner Kriegsflotte. An der Parade am Sonntag in St. Petersburg sollen insgesamt 40 Kriegsschiffe und U-Boote sowie 40 Luftwaffeneinheiten der Baltischen, Nord- und Schwarzmeerflotten und der Kaspischen Flottille teilnehmen. Auch Präsident Wladimir Putin ist heute bei den Feierlichkeiten dabei.