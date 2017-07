Syrien: Tote und Verletzte bei Luftangriff von US-Koalition auf Krankenhaus

Bei einem Luftangriff der US-geführten Koalition auf die Ortschaft Abu Kamal in der syrischen Provinz Deir ez-Zor sind mindestens sechs Menschen getötet, weitere zehn verletzt worden. Das meldet die Agentur Sana am Sonntag.

Demnach sind das Krankenhaus Aisha und ein Sportklub am meisten betroffen.

​Es ist bereits der vierte Luftschlag der US-Koalition in Deir ez-Zor in einem Monat, dem Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Am Samstag hatte Sana von Luftangriffen auf Wohnhäuser in der Stadt Mayadin mit zehn Toten, darunter fünf Kindern, berichtet.

© AP Photo/ Hussein Malla Syrien: Mindestens zehn Zivilisten sterben nach Koalitionsschlag

Dieselbe Stadt sollen die Koalitionsjets auch Ende Juni angegriffen haben. Damals sollen 90 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, getötet worden sein.

Die Koalition selbst soll Anfang Juli zugegeben haben, dass seit Beginn ihres Einsatzes in Syrien und im Irak mindestens 603 Zivilisten durch Luftangriffe getötet wurden.

Das Vorgehen der US-geführten Koalition unter dem Vorwand des Anti-IS-Kampfes in Syrien ist illegitim und erfolgt ohne Zustimmung und Koordination mit der syrischen Staatsführung.