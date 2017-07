The National Interest: Russland wird von neuen US-Sanktionen profitieren

Der US-Gesetzentwurf über die neuen Sanktionen gegen Russland könnte zu unerwarteten Folgen für die USA selbst beitragen statt Russland zu schaden, wie die Professorin der Georgetown Universität, Angela Stent, in ihrem Beitrag für „The National Interest“ schreibt.

© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi Putin verbannt 755 Mitarbeiter diplomatischer US-Missionen aus Russland

„In seiner derzeitigen Form trifft dieser Gesetzentwurf nicht nur Russland, sondern auch die US- und europäische Unternehmen — wegen der vorgeschriebenen Einschränkungen, die mit den russischen Unternehmen verbundene Energieprojekte betreffen “, so Stent. Dabei meint sie unter anderem den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2, die Deutschland „als einen vorteilhaften Weg für die Deckung seines Bedarfs unterstütze“. Die meisten europäischen Partner Berlins vertreten dieselbe Position.

„Einige europäische Beamte haben gewarnt, dass die EU, wenn die USA diesen Gesetzentwurf weiter durchsetzen würden, ihr eigenes Sanktionsregime, das mit der Administration von Barack Obama sorgfältig erarbeitet wurde, revidieren könnte“, schreibt Stent. „Für den Kremls wird das wird eine gute Nachricht sein.“

Russlands Gegenmaßnahmen könnten Stent zufolge eine Sanktionsserie auslösen, was die Beziehungen zwischen Moskau und Washington weiter verschlechtern würde. „Russland und die USA könnten vielleicht gemeinsam in Syrien handeln, doch das wird wohl eine der wenigen übriggebliebenen Kooperationssphären sein“, so die Expertin.