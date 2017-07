Verteidigungspolitik: Deutschland und Frankreich wollen „strategische Autonomie“

Berlin und Paris setzen sich dafür ein, dass die Europäische Union in der Verteidigungspolitik „strategische Autonomie“ erreicht. Das formulierten beide Länder in einem gemeinsamen Vorschlag für die Ausgestaltung der Zusammenarbeit, auf die sich der Europäische Rat im Juni grundsätzlich geeinigt hatte, schreibt die FAZ am Montag.