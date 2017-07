Katar-Krise spitzt sich zu – saudischer Experte

„Die Länder, die eine Blockade verhängt haben, machen alles Mögliche, um mit Katar im Rahmen des Golf-Kooperationsrates zusammenzuarbeiten, ohne die Krise auf die internationale Ebene zu bringen“, so der Experte.

Man könnte ihm zufolge neue wirtschaftliche Maßnahmen gegen Katar ergreifen und es sogar aus dem Golf-Kooperationsrat ausschließen, damit es die Unterstützung von Terrororganisationen unterlässt.

In Bezug auf eine mögliche Regelung seitens Washingtons sagte der Experte, dass in den USA bereits eine Strategie zu den Beziehungen zu Katar entwickelt worden sei. Sie bestehe in der Verteilung der Rollen zwischen Verantwortungspersonen. US-Präsident Donald Trump plädiere beispielwiese für den Anti-Terror-Kampf und US-Außenminister Rex Tillerson spreche von einem Abkommen mit Katar, das es ermöglichen soll, alle katarischen Bankoperationen zu kontrollieren. Derzeit werde die Überweisung von jedem Riyal aus Katar mit den USA koordiniert.

Am 5. Juni hatten Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate , Libyen sowie Jemen, die Malediven und Mauritius die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, den Flug- und Schiffsverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Sie warfen dem Emirat „Unterstützung des Terrorismus“ und „Destabilisierung der Lage im Nahen Osten“ vor.

Die Golfstaaten hatten Katar am 23. Juni eine Liste mit ultimativen Forderungen übergeben, die Regierung Katars wies sie kurz vor Ablauf des Ultimatums zurück. Sie verurteilte die Forderungen als unrealistisch und rief zu deren Revision auf.