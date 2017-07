Verhafteter Ukrainer gesteht Anschlagspläne in Russland

Ein ukrainischer Staatsbürger namens Alexej Sisonowitsch, der in Russland wegen der Planung von Anschlägen auf russischem Territorium zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, hat bei der Vernehmung durch den FSB verraten, wie er im Auftrag Kiews Daten gesammelt und Verbrechen geplant hatte.

In einem Video, das vom russischen Geheimdienst FSB veröffentlicht wurde, gab der Mann zu, dass er 2014 von den ukrainischen Geheimdiensten rekrutiert und mit der Sammlung von Daten über die Bewegung von Militärtechnik in Lugansk beauftragt wurde.

2015 reiste Sisonowitsch nach Kiew in dessen Auftrag und wurde per Lügendetektor überwacht. Anschließend setzte der Mann die Datensammlung und –übergabe fort. Später erhielt er den Auftrag für Aufklärungsarbeiten an der Station Lichaja nahe der russischen Rostow-Region.

Alexej Sisonowitsch © Sputnik/ FSB

Selbstgebaute Sprengstoffe von Alexej Sisonowitsch © Sputnik/ FSB

Selbstgebaute Sprengkörper von Alexej Sisonowitsch © Sputnik/ FSB 1 / 3 © Sputnik/ FSB Alexej Sisonowitsch

Wie er ferner sagte, musste er später ein Versteck nahe der Ölbasis an der Station Lichaja organisieren. Auf dem Video ist zu sehen, dass sich im Versteck, das der FSB später im Jahr 2016 entdeckte, selbstgemachte Sprengkörper befinden.