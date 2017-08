Russischer Nato-Botschafter: Tätigkeit der Allianz nicht zu Europas Nutzen

Alle Nato-Aktivitäten in der Zeitspanne nach dem Ende des Kalten Krieges haben vom Standpunkt der Gewährleistung der Sicherheit in Europa keine positiven Ergebnisse gebracht. Dies äußerte der ständige Vertreter Russlands bei der Nato, Alexander Gruschko, in einer Live-Sendung des TV-Senders „Rossija 24“ am Dienstag.