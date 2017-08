Die antirussische Rhetorik in Nato-Ländern verliert laut dem russischen Nato-Botschafter Alexander Gruschko an Kraft.

Dabei erinnerte er an den Angriff auf Jugoslawien, an die Invasion im Irak und die Bombardements in Libyen, wo ebenfalls die Nato beteiligt war.

„All dies hat dazu geführt, dass die Gesellschaft in Westeuropa all dieser Großeinsätze müde ist, wo die Nato keine Fähigkeit gezeigt hat, den neuen Bedrohungen und Risiken wie Migration, Terrorismus und organisierte Kriminalität zu widerstehen“, sagte Gruschko am Dienstag gegenüber dem TV-Sender „Rossija 24“.

© AFP 2017/ Jonathan Ernst Lawrow: Russophobe Minderheit will NATO auf antirussischer Basis konsolidieren

Zugleich betonte er, einer der Generalsekretäre, die in den vergangenen zehn Tagen an der Spitze dieser Organisation gestanden hätte, habe zugegeben, dass, wenn es keine Ukraine-Krise gegeben hätte, man sich diese hätte ausdenken müssen.

„Was die jetzige Situation anbelangt, so gibt es keine Gründe daran zu zweifeln, dass die Nato diesen Kurs weiter durchsetzen wird. Gleichzeig ist zu sehen, dass die antirussische Ladung allmählich an Kraft verliert. Ebenso erschöpft sich die Russophobie“, sagte Gruschko